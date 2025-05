Sampdoria in Serie C, il giorno dopo: le reazioni social dei tifosi vip e degli ex blucerchiati

Genova. Oggi è il giorno dopo un disastro sportivo: la Sampdoria, per la prima volta nella sua storia, è retrocessa in Serie C. Una pagina nera per la Samp che a Castellammare non è riuscita a portare in extremis la stagione quantomeno ai playout. Nell’assordante silenzio da parte del club (ieri nessuno ha rilasciato dichiarazioni), oltre agli sfottò da parte dei genoani che sono iniziati ieri sera, arrivano delle reazioni di sostegno e amore incondizionato da parte di tifosi vip ed ex blucerchiati.

Aldo Nestor De Scalzi, fratello di Vittorio, entrambi sono co-autori di Lettera da Amsterdam

