Sampdoria in Serie C, Palombo: “Dall’inferno ritorneremo”

Genova. “Ci sono amori che non finiscono. Che resistono al tempo, alla distanza, al dolore. La Sampdoria è questo per me. È casa, è famiglia. E oggi, anche se lontano, il dolore lo sento su di me, come se fossi ancora lì, in mezzo al campo, insieme a voi”. Inizia così il post su Instagram di Angelo Palombo dopo la retrocessione della Sampdoria in Serie C.

Capitano e giocatore della Samp per ben 15 anni, commenta con amarezza il disastro sportivo blucerchiato di questa stagione: “Fa male. Fa male vedere la nostra gente soffrire, fa male vedere la Samp cadere. Ma vi conosco. So cosa siamo. So cosa abbiamo nel cuore“.

