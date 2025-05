Sanità, Pastorino (Lista Orlando): “La Regione Liguria faccia chiarezza sui centri trasfusionali”

Genova. “Ho chiesto ieri al presidente della Regione e all’assessore alla sanità di chiarire una volta per tutte quali siano le reali intenzioni sulla riorganizzazione dei centri trasfusionali in Liguria. Le lavoratrici e i lavoratori da mesi attendono risposte. E invece, mentre in aula si parla di ristrutturazioni temporanee, la stampa parla apertamente di accorpamenti e perfino di cessione di rami d’azienda“.

Così Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando , interviene sulla questione dei servizi trasfusionali di Asl 3 e Asl 4. Pastorino aveva già sollevato il tema il 15 gennaio e poi nuovamente il 18 febbraio, ribadendo la necessità di trasparenza e coinvolgimento del personale.

