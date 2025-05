Serie D, il Vado si prepara per la finale playoff. Boisfer: “Vogliamo provare a vincere, sono sicuro che i ragazzi disputeranno una grande partita”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio, presso le mura amiche dello stadio “Ferruccio Chittolina”, il Vado ha affrontato il Gozzano in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Nonostante le assenze dei due giocatori più prolifici della squadra, ovvero Vita e Alfiero, il match si è concluso sul punteggio di 4-1 in favore dei padroni di casa i quali sono riusciti a mettere in mostra tutte le proprie migliori qualità.

Nel post-gara sono state svariate le voci rossoblù che hanno scelto di intervenire tra cui quella di mister Rodrigue Boisfer, visibilmente soddisfatto per quanto mostrato dai suoi: “Devo dire che era già da qualche settimana che le nostre prestazioni stavano migliorando grazie ad un gioco propizio alla creazione di svariate occasioni da gol. Oggi i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. I giocatori sono riusciti a fare ciò che avevamo provato in settimana. Quello che mi piace di loro è il coraggio e la voglia di divertirsi ancora. Dico sempre ai miei ragazzi che sono bravi, forti e che hanno voglia di giocare a calcio. Spero che da fuori si sia visto. Avevamo un altro obiettivo, è vero. Però ci siamo, quindi andiamo avanti e proviamo a vincere i playoff. Siamo veramente felici, sia io che il mio staff. Siamo sempre lì a lavorare per i ragazzi e, dopo la partita di oggi, siamo stati ripagati per il tempo dedicato”.

» leggi tutto su www.ivg.it