Serie D, Vado sul velluto contro il Gozzano. Tarabotto: “Complimenti alla squadra, ora vorrei vincere i playoff”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio, presso le mura amiche dello stadio “Ferruccio Chittolina”, il Vado ha affrontato il Gozzano in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Nonostante le assenze dei due giocatori più prolifici della squadra, ovvero Vita e Alfiero, il match si è concluso sul punteggio di 4-1 in favore dei padroni di casa i quali sono riusciti a mettere in mostra tutte le proprie migliori qualità.

Oltre a Edoardo Capra e al presidente Franco Tarabotto, al termine della sfida ad intervenire è stato anche il vicepresidente Luca Tarabotto: “Oggi ho piacere come direttore di fare i complimenti alla squadra. Devo dire che quella disputata oggi è stata un’ottima partita sotto la maggior parte dei profili. Abbiamo sbagliato anche qualcosa però era importante scendere in campo nel modo giusto e devo dire che fin dall’inizio si è vista una squadra che voleva imporre la sua idea essendo padrona del campo. Fin da subito abbiamo avuto delle occasioni lampanti, poi devo dire che la partita si è sviluppata come doveva. In questo momento volevo principalmente fare i complimenti per la prestazione che è stata fatta, fare i complimenti al mister e a coloro che hanno preparato la partita la scorsa settimana. Sono rimasto contento anche della gara disputata da Michelucci, Foglio e dall’ingresso di Corengia. Oggi personalmente parlando torno a casa contento e soddisfatto”.

