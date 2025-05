Spallanzani chiusa al traffico in notturna anche dal 18 al 30 maggio

A quella in essere seguirà una nuova fase di stop notturno alla circolazione in Galleria Spallanzani. In particolare, un’ordinanza emessa ieri dal Comune dispone, in relazione allo svolgimento di un intervento di adeguamento prevenzione incendi e pulizia all’interno della galleria, il divieto di transito nella stessa e nell’adiacente Largo maestri del lavoro dal 18 maggio al 30 maggio prossimi dalle 22.00 e alle 5:00, eccetto i venerdì e i sabato notte.

