A Romito inaugurata la prima casetta d’arte e parole di Gaetano Amato

Inaugurata ieri pomeriggio la prima casetta d’arte e parole in piazza Tobagi a Romito Magra, già in programma altre tre installazioni. Si tratta della casetta per il bookcrossing dipinta dall’artista spezzino Gaetano Amato, che l’ha contraddistinta con le immagini del Pinocchio rosso, suo segno distintivo. “Mi piace scoprire chi racconta bugie facendole passare per verità – ha spiegato Amato ai bambini che gli facevano domande curiosi. Li dipingo e ridicolizzo appendendoli al muro. Pinocchio è la rappresentazione di chi racconta storie inventate e falsità e viene idealmente messo alla berlina. A volte lo accompagnano le pecore, perché il bugiardo ha sempre bisogno di un gregge che lo ascolti. E nei miei disegni ironici, c’è come una sorta di punizione per il bugiardo che viene scoperto e così ridicolizzato”. Il progetto, che prevede il coinvolgimento di numerosi artisti per altrettante casette

da collocare sul territorio, è stato presentato dall’assessore alle biblioteche Sara Luciani. Un particolare ringraziamento a cooperativa Artemisia che ha coordinato i laboratori con i bambini. Queste le date delle prossime inaugurazioni: 16 maggio ore 10 presso scuola primaria di Baccano casetta realizzata dall’artista Aldo Michi, 23 maggio alle 10 presso scuola infanzia di Ville Monti casetta realizzata da Gloria Giuliano e lunedi 26 maggio ore 10.30 piazzetta Gianolla Centro storico di Arcola casetta realizzata dall’artista Gio Batta Framarin.

