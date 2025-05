Al Festival della Scienza 2025 tre premi Nobel: Karikó, Mayor e Nurse

Genova. Katalin Karikó, premio Nobel per la Medicina 2023 per le ricerche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19, Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019 per la scoperta del primo pianeta extrasolare, e Sir Paul Nurse, premio Nobel per la Medicina 2001 per le sue importanti scoperte sui regolatori del ciclo cellulare, saranno tra i protagonisti del Festival della Scienza 2025.

La ventitreesima edizione della manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica è in programma a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nel segno della parola chiave Intrecci.

