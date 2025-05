Asl-4: “Servizio di ausiliariato, rimodulazione delle attività; istruttoria in corso”

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4



La Direzione Amministrativa di Asl 4 informa che è in corso una istruttoria con la ditta assegnataria del servizio di ausiliariato per valutare una possibile rimodulazione delle attività nell’ambito di una più ampia razionalizzazione delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di garantire comunque l’efficienza dei servizi e la sostenibilità economica degli stessi.

Il riallineamento è stato proposto tenendo conto in via prioritaria della necessità di assicurare sia la continuità dei turni degli operatori che il mantenimento degli standard qualitativi del servizio per gli utenti, in particolare nelle aree a maggiore impatto assistenziale.

Il percorso procede parallelamente al piano aziendale pluriennale di progressiva reinternalizzazione di operatori sociosanitari, in grado di garantire anche le prestazioni in oggetto.

Prima della sua eventuale decorrenza, non ancora definita, sarà ovviamente cura delle direzioni competenti contattare come sempre le parti sociali per il confronto utile e necessario per addivenire alle migliori posizioni del caso.

