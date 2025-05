Aulla, Comune partecipa a bando regionale per realizzare parco giochi inclusivo nella frazione dei Surrogati

Il Comune di Aulla partecipa al bando 2025 della Regione Toscana per l’assegnazione di contributi in conto capitale destinati a progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario, con la volontà di proseguire nel progetto di realizzazione di parchi gioco inclusivi sul territorio. “Il Comune di Aulla prosegue nel suo impegno per rendere il territorio sempre più inclusivo e attento ai bisogni dei cittadini, in particolare dei più piccoli”, sottolineano da Palazzo civico in una nota.

Il menzionato bando regionale è destinato agli enti pubblici e ha l’obiettivo di sostenere interventi strutturali a favore dei servizi alla persona, promuovendo l’accessibilità e l’inclusione attraverso opere di costruzione, ristrutturazione o riqualificazione. Il Comune di Aulla ha scelto di partecipare tramite la Società della Salute per ottenere nuove risorse da destinare alla realizzazione del parco giochi inclusivo nella frazione dei Surrogati. “Questa nuova opportunità rilancia l’impegno, già intrapreso dall’amministrazione con l’ammissione al precedente bando 2024 che ha consentito l’acquisto e la messa in opera di attrezzature ludiche inclusive in diverse aree del territorio comunale”, osservano ancora da Palazzo civico.

