“Bimbi in bici”: il Comune di Garlenda promuove l’uso della bicicletta tra i più piccoli

Garlenda. Bimbimbici in programma sabato 17 maggio, dalle ore 15, in parco Serre a Garlenda, è un’iniziativa nazionale organizzata da FIAB per promuovere l’uso della bicicletta in ambito urbano anche tra i più piccoli e giovani.

La sezione FIAB di Albenga in collaborazione con la U.C. Garlenda propone questo evento che si svolge sulla pista ciclabile messa a disposizione dal Comune: una struttura immersa nel verde e offre anche percorsi ciclabili nella natura e senza un grande traffico automobilistico. Il Comune di Garlenda oltre a patrocinare l’evento permette l’uso di Parco Serre dove c’è la pista ciclabile in Regione Bauso.

