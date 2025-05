Camogli: in ricordo di Simone Schiaffino un concerto con la sua chitarra

Oggi Camogli ricorda Simone Schiaffino, Alfiere dei mille deceduto a Calatafimi il 15 maggio 1860 mentre reggeva il tricolore. Ad uccidere il giovane venticinquenne un colpo di fucile sparato da un soldato borbonico.

Il primo atto in suo onore è stato quello di porre ai piedi del monumento a lui dedicato e posizionato nell’omonima piazza tra via Repubblica e via XX Settembre, tre corone da parte della massoneria camogliese, di quella ligure e dell’amministrazione comunale. In ricordo dell’eroe garibaldino è stato anche organizzato un concerto per le scuole nel ridotto del Teatro Sociale. I Maestri Jacopo Figini, Marco Battaglia e Fabrizio Giudice hanno offerto al pubblico anche tre brani suonati con la chitarra appartenuta a Schiaffino e conservata presso il Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”.

