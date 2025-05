Chi arriva meglio ai play off? Spezia costante, abbrivio Cremonese, scatto finale del Cesena

La Cremonese è la squadra che ha raccolto più punti di tutte negli ultimi due mesi di campionato in serie B. Meglio del Pisa – stessi punti, migliore differenza reti – e meglio del Sassuolo, caduto a sorpresa nell’ultima in casa contro il Frosinone. Sulla carta la formazione di Giovanni Stroppa è quella che si presenta con il migliore stato di forma ai play off per la serie A, spinta da un attacco super capace di 21 reti in dieci turni per una media superiore ai due gol a partita.

Incide su questa classifica parziale lo scontro diretto con lo Spezia vinto al Picco e incide in ogni caso il calendario, ma è evidente come ci sia un passo costante e molto positivo per i lombardi. Stessa costanza la dimostra anche lo Spezia stesso, che ha tenuto una media di 1,5 punti a partita negli ultimi due mesi. Da notare peraltro che è stato l’attacco a fare da motore con 17 reti, a dispetto di quanto successo nella prima parte del campionato in cui la difesa era il vero punto di forza della squadra. Negli ultimi quattro turni gli aquilotti hanno peggiorato sensibilmente il proprio passivo con 9 reti subite.

