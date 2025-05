Comunali, Bordilli: “Attacchi personali a Piciocchi da candidate del Pd e di Salis, campionessa vittimismo che dice?”

Genova. “Doppia morale delle donne di sinistra. A parole sono femministe e schierate a difesa dei diritti, nei fatti usano a dir poco vergognose affermazioni contro il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e la sua famiglia. Fra le tante pubblicate sui social network quelle della candidata dem Silvia Brocato, lo dico da donna, appaiono come minimo imbarazzanti”.

“La compagna del Pd e di Silvia Salis, che peraltro è stata anche assessore municipale alle Pari opportunità nel Ponente cittadino – prosegue Bordilli – ha condiviso un ‘post’ con un articolo sulla grande famiglia di Piciocchi dove ‘Coniglio riproduttore’ è l’espressione più elegante, commentandolo a sua volta con la frase ‘Una lotta all’ultimo spermatozoo!’. Non è tutto. In un altro ‘post’, un simpatizzante di sinistra ha affermato che ‘Piciocchi ha proposto il bonus mamme perché sua figlia ora è mamma’. E la candidata del Pd lo ha commentato così: ‘Dici che è previsto anche per i bambini un po’ colorati?’”.

» leggi tutto su www.genova24.it