Genova. Anche Raffaella Gualco, candidata sindaca per le prossime elezioni comunali di Genova, presenta ufficialmente la lista Genova Unita, che la sosterrà nella corsa a Palazzo Tursi.

A guidare la squadra come capolista sarà Aristide Fausto Massardo, ingegnere e docente universitario. Il coordinamento della lista è affidato a Gianluca Chiaramonte, con un’esperienza politica maturata in oltre quindici anni di impegno attivo e in passato esponente del Partito Democratico.

» leggi tutto su www.genova24.it