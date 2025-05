Comunali, Rosso (Vince Genova): “Salis parla di cultura copiando i punti del mio programma”

Genova. “Noto con piacere che la candidata del centrosinistra Salis ha letto e condiviso le mie idee per una cultura diffusa e aperta a tutti, da ponente a levante. Quanto dichiarato oggi dall’avversaria di Pietro Piciocchi coincide perfettamente con ciò che noi come coalizione, e io in particolare, abbiamo sempre sostenuto. Tant’è vero che questa sera ho organizzato un evento per discutere delle problematiche giovanili a Music For Peace, in uno spazio di condivisione che abbraccia la cultura e il sociale, proprio per dar voce al quartiere e alle varie comunità che lo popolano”.

A parlare è Lorenza Rosso, assessora alla Cultura del Comune di Genova e candidata per Vince Genova, commentando le ultime dichiarazioni della candidata sindaca Silvia Salis.

» leggi tutto su www.genova24.it