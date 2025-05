Confartigianato, delegazione spezzina alla convention nazionale di Rimini: “Micro impresa rappresenta il Made in Italy”

Quasi 600 dirigenti e funzionari a Rimini per la Convention 2025 di Confartigianato, per affrontare i nodi cruciali della rappresentanza e accompagnare le piccole imprese italiane verso un futuro sempre più tecnologico e innovativo. La Spezia era presente all’evento riminese con una nutrita delegazione. “Se stiamo insieme ci sarà un perché… Dai legami deboli ai legami forti. Verso una piattaforma di Sistema” è stato il titolo della manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 70 associazioni territoriali di Confartigianato, giunte in Romagna per rafforzare i legami e fluidificare le connessioni tra gli elementi e i centri del sistema.

L’obiettivo dell’associazione di via Fontevivo è quello di una rappresentanza sempre più efficace e performante, capace di portare le istanze della micro impresa al centro dell’agenda politica spezzina e italiana. “Nella capitale romagnola, un luogo bellissimo e funzionale all’aggregazione abbiamo discusso e lavorato sul rafforzamento dei servizi, per creare un perfetto connubio tra le politiche e le strategie associative, la managerialità e l’organizzazione – commenta Nicola Carozza, vicedirettore Confartigianato – abbiamo rafforzato l’idea vincente della micro impresa, dei suoi valori e delle sue capacità di interpretare appieno il made in Italy”.

