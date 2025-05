Criminalità: il Nord ovest preoccupato, alla Spezia occhi aperti e Confcommercio chiede: “Maggiore coinvolgimento nel Comitato ordine e sicurezza”

Se si parla di legalità La Spezia al momento osserva tutto il Nord ovest dove la situazione in alcune aree è molto complessa ma, al di là di fenomeni criminali contenuti, la provincia resta un territorio tranquillo e dove le forze dell’ordine “fanno squadra”. E’ questa l’istantanea spezzina che emerge dalla presentazione di “Legalità ci piace”, giunta alla 12esima edizione e presentata questa mattina nella sede di Confcommercio la Spezia. L’associazione di categoria da anni infatti presenta questo report dove vengono messi in evidenza le difficoltà e i rischi del territorio del Nord ovest dopo una raccolta di dati e testimonianze tra gli imprenditori associati. Se i dati locali forniti dal Comune danno un’immagine di una città tranquilla con i delitti, intesi come episodi di illegalità e crimini in genere, sono diminuiti da 4.083 a 3.953 e l’aumento dei delitti con autori noti, passati da 1.211 a 1.290, quelli della “macro area” Nord ovest sono profondamente diversi: non tutte le zone vivono serenamente e tra i nemici giurati ci sono usura e racket, la contraffazione, le baby gang, la mala movida hanno un peso e rappresentano un rischio. Nel caso particolare della contraffazione si traduce, anche a livello nazionale, in perdite per miliardi di euro.

Il Nord ovest in generale non se la “passa” benissimo. Stando al report diffuso da Confcommercio: il 32,3% delle imprese del terziario di mercato del Nord Ovest segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2024, percentuale superiore al dato nazionale (30,0%). Atti di vandalismo e spaccate (23,2%), aggressioni e violenze (22,0%), furti (21,4%) sono i fenomeni criminali percepiti in maggior aumento dalle imprese del terziario di mercato del Nord Ovest. Le percentuali sono inferiori ai valori nazionali. Il 33%degli imprenditori teme il rischio di essere esposto a fenomeni criminali come furti, rapine, atti vandalici, aggressioni, etc. Il dato è più elevato di quello nazionale pari al 31,3%. I furti sono il crimine che preoccupa di più in termini di sicurezza personale, dei propri collaboratori, e della propria impresa (28,9%). Il valore è l inferiore al dato Italia pari a 33,2%.

