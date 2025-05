Fontana e Morandi, i tagli e i colori del quadrato. Una serata d’arte contemporanea per gli accademici del Gusto

Serata tutta dedicata all’arte contemporanea per l’Accademia del Gusto. Gli Accademici hanno fatto visita alla nuova mostra organizzata dal Comune della Spezia con il sostegno di Fondazione Carispezia “Morandi Fontana. Invisibile e infinito” presso il Camec, il Centro Arte Moderna e Contemporanea accompagnati dalla guida Silvia Benvenuti. “Abbiamo pensato di organizzare come Accademia del Gusto una visita guidata alla grande mostra su Morandi e Fontana – spiega Nicola Carozza, Presidente Accademia del Gusto – per riavviare la discussione antica su arte e cucina: può il lavoro in cucina essere paragonato a quello creativo dell’artista? Il piatto in fondo è l’unica opera d’arte contemporanea che va distrutta per fruirne pienamente dal palato, cosa che invece non accade col un quadro”.

La mostra mette a confronto due grandi interpreti dell’arte italiana del Novecento, per la prima volta. Gli Accademici hanno così potuto ammirare accompagnati dalla guida il percorso espositivo con i famosi Concetti spaziali di Fontana, i famosi buchi e tagli, nelle emblematiche Attese. Analogamente per le nature morte e i paesaggi esposti di Giorgio Morandi, paesaggi contemplati in lontananza, muri riscaldati dal sole d’estate. Molti gli stimoli e le domande degli accademici alla guida del Camec, come spesso capita grazie alla difficoltà di approccio all’arte contemporanea. La serata è proseguita con “i tagli e i colori” del Quadrato ospiti del patron Stefano De Lisi che per l’occasione ha proposto una degustazione di muscoli ripieni, sgabei con il crudo, focaccia con burro e acciughe e giropizza accompagnati con il vermentino. Al termine della serata non è mancata la consegna del gagliardetto associativ

