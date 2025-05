Fumo a bordo del sommergibile Longobardo nell’arsenale di Taranto, equipaggio evacuato

Nelle prime ore del mattino, durante ordinarie attività tecniche condotte a bordo del sommergibile Longobardo ormeggiato presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, si è verificata una fuoriuscita di fumo all’interno dell’unità.

In via precauzionale, sono stati immediatamente attivati i protocolli di sicurezza previsti, con il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Il personale di bordo ha prontamente gestito l’evento, riportando la situazione sotto controllo in tempi rapidi.

