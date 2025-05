Gal Fish protagonista all’Oyster Fest: talk, show cooking, seminari e approfondimenti con esperti, acquacoltori e ricercatori

L’ostricoltura italiana tra sostenibilità, innovazione e nuove opportunità: all’Italian Oyster Fest, in programma da domani a domenica alla Spezia, il Gal Fish Liguria porta al centro del dibattito la Blue Economy. La Blue Economy rappresenta una risorsa strategica per le aree costiere dell’UE, integrando sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, il GAL FISH Liguria, unico GAL Pesca della Regione Liguria con 3.847.360,00 €, si pone l’obiettivo di rafforzare le comunità locali del settore ittico, valorizzando le produzioni e le risorse del territorio.

L’Italian Oyster Fest, primo festival dedicato all’ostricoltura Made in Italy, diventa così un’occasione unica per sensibilizzare il grande pubblico e gli stakeholder sulla centralità di questo settore, evidenziandone le potenzialità economiche, ambientali e gastronomiche. La produzione di ostriche nei vivai della Spezia, infatti, rappresenta una crescente fonte di reddito per i molluschicoltori, grazie anche a studi scientifici che ne certificano la qualità: secondo una ricerca dell’Università di Genova, le ostriche spezzine contengono il 75% di microplastiche in meno rispetto a quelle oceaniche e il 50% in meno rispetto a quelle mediterranee. Oltre al loro pregio gastronomico, le ostriche svolgono un ruolo cruciale per l’ambiente marino. Questi molluschi, infatti, contribuiscono al riequilibrio ecologico assorbendo fino al 50% del proprio peso in CO₂, aiutando a contrastare l’acidificazione degli oceani. Tuttavia, la filiera deve affrontare diverse sfide, prima fra tutte la predazione delle orate, resa più intensa dall’innalzamento delle temperature marine. Per questo, il GAL FISH Liguria ha inserito nella sua Strategia di Sviluppo Locale (SSL) azioni mirate alla sperimentazione di nuove tecnologie per proteggere gli allevamenti e garantire la sostenibilità della produzione. Per maggiori informazioni: info@galfishliguria.it

