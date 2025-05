Gallerie di Moneglia, Giampedrone: “Pronti a finanziare risorse per progetto definito e cantierabile in tempi stretti”

“Siamo pronti a fare la nostra parte per affrontare l’emergenza. Per farlo serve da parte dei sindaci una proposta condivisa e mirata, con un quadro economico-finanziario, che consenta di intervenire in tempi rapidi per il ripristino, anche parziale, della viabilità. Bisogna stabilire le priorità assolute, con un progetto cantierabile che Regione può finanziare in poche settimane con le risorse del Fondo strategico. Sarà poi compito delle amministrazioni realizzarlo come soggetti attuatori, entro i tempi definiti. La Regione è pronta ad agire subito, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, per dare risposte concrete a un territorio in difficoltà. Il nostro obiettivo è dare subito una prima risposta concreta al territorio». Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria al termine della riunione di aggiornamento convocata in Regione per fare il punto sulla chiusura delle gallerie che collegano Moneglia con Sestri Levante e Deiva Marina per una lunghezza complessiva di circa 7 chilometri. Hanno partecipato, oltre all’assessore alle infrastrutture, il consigliere delegato allo sviluppo economico, i rappresentanti dei comuni di Moneglia, Sestri Levante, Deiva Marina, della Città Metropolitana di Genova e i tecnici di Proger, la società incaricata di fare i rilievi nelle gallerie e redigere un progetto per la messa in sicurezza del collegamento stradale. Presenti anche i referenti delle concessionarie autostradali Aspi e Concessioni del Tirreno che stanno supportando i comuni nelle analisi tecniche.

L’ipotesi condivisa dai sindaci è quella di intervenire prioritariamente su tre gallerie (le prime due in uscita da Moneglia e la prima lato Sestri Levante) per poter riattivare, in questi tratti, la circolazione.

