Giardini Baden Powell di Savona, il 17 maggio inaugurazione della serra delle succulente e presentazione del catalogo dei 600 esemplari

Savona. Sabato 17 maggio alle 10.30 presso la serra dei giardini Baden Powell di Savona verrà presentato il progetto del Patto di Collaborazione promosso dal Comune di Savona con Auser, Isforcoop e Associazione Giardinetti 365 per il recupero degli spazi dei giardini e delle serre. L’idea nasce dalla volontà di riappropriarsi di uno spazio comune restituendolo alla cittadinanza.

Il Patto dei giardini Baden Powell si sviluppa con attività che si svolgono 365 giorni l’anno per la rigenerazione del verde e per migliorare la fruibilità del parco a beneficio di bambini, adulti e anziani in modo da riallacciare le connessioni intergenerazionali, l’inclusione sociale attraverso il gioco, il giardinaggio, la botanica, la musica e altre attività di animazione.

