Gli operatori portuali di Spezia e Marina di Carrara insieme al BreakBulk di Rotterdam

Ancora una volta la comunità portuale del Sistema che riunisce i due porti della Spezia e Marina di Carrara ha centrato l’obiettivo di presentarsi compatti ad uno degli eventi più importanti del settore dedicato alle merci convenzionali, ovvero il BreakBulk Europe che si conclude oggi a Rotterdam. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, sono di nuovo tutti presenti all’evento gli operatori terminalisti dei due scali che hanno raccolto l’invito del Commissario Straordinario dell’AdSP Federica Montaresi, a proporsi come un soggetto unico in grado di fornire agli stakeholders una visione operativa, efficace, dei servizi complessivi offerti, pur parallelamente operando, ciascuno dei facenti parte il Sistema, per coltivare il proprio specifico business, ricondotto però ad una visione d’insieme di sviluppo complessivo e di interesse pubblico.

La Spezia Container Terminal-Gruppo Contship, Tarros Group, FHP Holding Portuale, Dario Perioli Group, Gruppo Grendi con i rispettivi team commerciali, hanno partecipato a quella che è considerata la manifestazione più importante in Europa dedicata al breakbulk e al project cargo, due settori sui quali punta il sistema portuale del Mar Ligure Orientale, anche alla luce delle grandi potenzialità che si svilupperanno nei prossimi anni grazie alla realizzazione delle opere di ampliamento previste nei due porti che nel 2024 hanno movimentato un numero consistente di tonnellate di merci breakbulk: nel porto di Marina di Carrara 983mila tonnellate di break bulk (+68%), nel porto della Spezia 133 mila tonnellate (+43,6% ). “L’importanza di fare sistema tra AdSP e operatori, soprattutto in determinati contesti internazionali, si è già rivelato una carta vincente per raggiungere risultati sfidanti per la promozione dei nostri asset strategici – ha detto il Commissario Straordinario, Federica Montaresi -. Dopo l’esperienza dello scorso anno in cui abbiamo testato per la prima volta la formula “AdSP + operatori”, quest’anno abbiamo voluto strutturare e consolidare questo tipo di partecipazione e di visione strategica che mette insieme il coordinamento e supporto operativo dell’Ente pubblico con l’iniziativa commerciale dei privati per lo sviluppo di ulteriori traffici in entrambi i porti del sistema portuale. Ringrazio tutti gli operatori che hanno accolto il nostro invito a sviluppare insieme questa visione che oggi rappresenta il fattore chiave per costruire la fiducia e la credibilità del sistema portuale nei confronti di un mercato sottoposto a continui cambiamenti. Quello che si è respirato in questi giorni di fiera non è solo nuova energia, ma anche un nuovo modo di “stare bene insieme” per raggiungere risultati nell’interesse di tutto il sistema che è l’ingrediente fondamentale di una vera comunità portuale. Convinti della forza di questa formula, ripeteremo nei prossimi appuntamenti internazionali la stessa modalità di partecipazione, in particolare nelle prossime settimane saremo di nuovo insieme a Transport Logistic a Monaco di Baviera, la manifestazione più importante per il sistema portuale, intermodale e logistico”.

