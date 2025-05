Il 14 giugno a Villa Bombrini torna la mostra “Visioni emergenti” tra arte, musica e sapori

Genova. Sarà un evento in formato maxi la seconda edizione di Visioni emergenti, l’appuntamento organizzato da Lineout Gallery che regala una vetrina agli artisti emergenti e unisce i loro lavori a tutti i tipi di arte, dalla musica all’artigianato ai percorsi di gusto.

Arte, note e sapori locali si fondono infatti in questa manifestazione che, sabato 14 giugno, verrà organizzata in collaborazione con Villa Durazzo Bombrini e sarà aperta a tutti dalle 11 alle 21 proprio nella splendida cornice di Villa Durazzo Bombrini a Genova in una giornata all’insegna della creatività e della cultura.

» leggi tutto su www.genova24.it