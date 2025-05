Il Vadino prosegue con Daniele Poggi: “Felicissimo di continuare, partiremo dai ragazzi di quest’anno”

Albenga. Il Vadino è sicuro del suo percorso intrapreso quest’anno e, le sicurezze, portano quasi sempre garanzie. Il discorso panchina infatti non è mai stato in bilico secondo la dirigenza che, questa sera, ha già voluto blindare il proprio allenatore: Daniele Poggi siederà anche nella stagione 2025/26 sulla panchina del Vadino.

Un percorso culminato con una salvezza maturata con diverse giornate di anticipo, nonostante un inizio di campionato non proprio brillante. Categoria mantenuta, difficoltà superate, ora è tempo di continuare a costruire. Gli arancioneri ripartono dalla panchina che li ha condotti alla salvezza, giocando un girone di ritorno di tutto rispetto. Contando solamente i punti guadagnati da gennaio in poi, il Vadino avrebbe concluso in sesta posizione, a pochi punti dalla zona playoff.

