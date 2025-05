Izi in concerto al Porto Antico con Gué e Lacrim

Genova. Anche Izi si unisce al “cast” del Festival Altraonda. Il rapper piemontese salirà sul palco in una serata interamente dedicata all’hip hop, con Guè e il rapper francese Lacrim, per la prima volta in Italia.

L’appuntamento è per sabato 19 luglio all’Arena del Mare al Porto Antico. La serata, organizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival, vedrà sul palco alcuni tra i principali protagonisti del panorama rap nazionale e internazionale, come i già annunciati Guè e Lacrim, quest’ultimo per la prima volta in concerto in Italia.

