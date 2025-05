Genova. Paura questa mattina al Lagaccio, poco dopo le 7, per un principio d’incendio in un appartamento di via Avezzana, nella zona a monte della stazione Principe.

A prendere fuoco, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco che in breve tempo hanno estinto le fiamme, sarebbe stato un televisore. L’incendio si è poi esteso a un mobiletto, ma è rimasto confinato a una stanza.

