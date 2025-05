L’America’s Cup di sarà a Napoli, scoppia la polemica tra Pd e centrodestra

Genova. Nel 2017 l’America’s Cup, una delle più importanti e forse la più rinomata regata velica internazionale, si svolgerà a Napoli. Oggi l’annuncio del sindaco Gaetano Manfredi. La notizia è rimbalzata fino a Genova, sede nel 2023 di un’altra grande competizione, The Ocean Race. Ma che, questa volta, resta a bocca asciutta.

E se è vero che il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, e il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, si sono complimentati con il capoluogo campano, non sono mancate – inevitabili, visto anche il momento elettorale – le polemiche del centrosinistra. In particolare, è il Pd (che al tempo aveva fortemente criticato la gestione di The Ocean Race per una scarsa trasparenza sui costi) che parla oggi di “occasione sprecata”.

