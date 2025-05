Lo spezzino Marco vince 50mila euro ad Affari tuoi

Il pescatore ambulante spezzino Marco, grande appassionato di danza e accompagnato dalla moglie Valeria, è stato il protagonista della puntata di stasera di Affari Tuoi, portando a casa un montepremi di 50mila euro.

Il concorrente, che per l’occasione aveva con sé un amuleto regalatogli da un amico, ha iniziato la sua partita perdendo purtroppo le cifre più alte nelle prime fasi del gioco. Tra i pacchi iniziali, ha dovuto salutare quasi subito il prodotto tipico della serata: una bottiglia di Pigato.

La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro, scesa poi a 15mila dopo l’apertura di altri quattro pacchi, prima di una nuova chiamata. Successivamente, il concorrente ha visto sfumare anche il pacco da 75mila euro.

A cinque pacchi dalla fine, la sua situazione vedeva in gioco i 5mila e i 50mila euro, insieme a 1, 10 e 50 euro. Con quattro tiri ancora a disposizione, sul tavolo rimanevano due pacchi rossi e altrettanti blu.

Nella successiva telefonata, il Dottore ha messo Marco di fronte a un bivio: cambiare il suo pacco o accettare un’offerta. Il concorrente ha scelto l’offerta e il Dottore ha proposto 10mila euro e due tiri.

Poco prima di prendere una decisione, Marco ha parlato della sua famiglia e dei suoi figli, affermando con determinazione: “Vado avanti per prendere i 50mila”. Tra le ultime chiamate, il pacco numero 10, proveniente dal Trentino Alto Adige, ha rivelato un contenuto di solo un euro.

La finale si è quindi giocata tra i pacchi contenenti 10mila e 50mila euro. L’ultima chiamata del Dottore si è concentrata sulle offerte, proponendo nuovamente il cambio. Marco ha chiesto consiglio all’opinionista Lupo, che ha espresso i suoi dubbi sulla proposta del Dottore, definendola “sospetta”. Il concorrente spezzino ha ricordato che il numero 7, rimasto in gara con il suo 3, coincide con la data del suo compleanno e il numero del suo provino. Nonostante ciò, ha deciso di rifiutare il cambio.

Poco prima dell’ultimo tiro, Marco ha ringraziato tutti per la sua esperienza nel programma. E il finale è stato dei più emozionanti: Marco ha mantenuto il suo pacco fino alla fine, scoprendo di aver vinto ben 50mila euro.

