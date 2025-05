Manifestazioni CasaPound e antifascista, previsto un altro Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Lettere, richieste di chiarimenti, apparizioni di transenne nel centro città e un nuovo passaggio nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma per domani pomeriggio. La città attende lo svolgimento delle due manifestazioni di sabato pomeriggio, fissate alla medesima ora (le 16). La prima, in Piazza Garibaldi, è organizzata da CasaPound che nella richiesta effettuata alla Prefettura propose un corteo lungo Via del Prione, la seconda è la risposta organizzata da numerose associazioni e partiti del territorio che si stanno opponendo con forza alla presenza di “Defend Europe, per la remigrazione, per l’Europa potenza” . “Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza” prenderà il via dal Due Giugno per raggiungere prima il monumento alla Resistenza dei giardini pubblici per poi chiudersi in Piazza Europa a due passi da Palazzo civico. In una città tanto piccola e con poche strade di grandi dimensioni, si tratta naturalmente di due situazioni che richiedono un monitoraggio di un certo livello e anche un’attenzione particolare sull’ipotesi dell’arrivo di gruppi che raggiungano la città da fuori.

Chi è chiamato a operare in ambito di sicurezza è al lavoro per delineare percorsi ed eventuali zone cuscinetto. Il tutto in attesa che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si incontri e pronunci un’ultima volta su eventuali disposizioni da seguire per la cittadinanza sulla possibilità di chiudere aree sensibili del centro cittadino perché strettamente legate allo svolgimento delle manifestazioni. Anche perché si tratta di vie ad alta densità antropica, nelle quali insistono la maggior parte di tutti quei servizi di vicinato ed esercizi commerciali che caratterizzano il nucleo più vissuto del centro storico e che, alle 16 di sabato, sono naturalmente aperte al pubblico. C’è poi anche chi si preoccupa per eventuali episodi di danneggiamento al decoro urbano, in particolare alle pietre d’inciampo che insistono su Piazza Garibaldi dove si svolgerà la manifestazione di CasaPound. Nella mattinata odierna, le stesse associazioni e partiti che aderiranno alla manifestazione antifascista “Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza” , hanno diffuso una lettera aperta, indirizzata a Prefetto, Questore e sindaco della Spezia nella quale chiedono “con forza che l’autorizzazione alla manifestazione di CasaPound sia revocata”. In subordine, si legge “chiediamo che venga almeno vietato ogni tipo di corteo o sfilata per le vie del centro cittadino a CasaPound, limitando l’eventuale iniziativa a una manifestazione statica e fuori dal centro storico, auspicando che ogni frase o gesto inerente al nazifascismo sia punito secondo i termini di legge e della Costituzione”.

