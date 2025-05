Meteo, in Liguria bel tempo ma arriva un nuovo peggioramento nel weekend

Genova. Il nucleo di alta pressione stabile sul nord della Gran Bretagna inizia a estroflettersi verso l’Europa centrale, regalando una giornata con cieli mediamente più soleggiati in particolare nella prima parte della giornata, prima di un nuovo ingresso di aria fredda in quota proveniente da nord-est atteso nella giornata di venerdì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 15 maggio

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione, con solo qualche velatura presente nelle primissime ore sul ponente della regione.

Dalle ore centrali sviluppo di cumuli nell’interno della regione, in particolare su Appennino centro-orientale ed Alpi Liguri, dove non si esclude qualche locale rovescio temporalesco.

Venti

Deboli o moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mosso o quasi calmo su tutti i settori.

Temperature

Minime stazionarie, massime in lieve aumento. Costa: minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 19 e 25 gradi. Interno: minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 17 e 24 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 16 maggio

Avvisi

Nottetempo, con l’ingresso di aria fresca da nord, attese forti raffiche di vento (fino a 60-70km/h) specialmente sugli spartiacque di Levante e Ponente.

Cielo e fenomeni

Nel corso della notte l’ingresso del disturbo in quota coprirà i cieli della regione, e sempre in questa fase non si esclude lo sviluppo di temporali su Alpi Liguri, Appennino centro-orientale ed estremo levante. Nel corso della giornata maggiori schiarite a levante, mentre a ponente e specialmente nelle zone interne i cieli saranno da molto nuvolosi a coperti. Situazione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti

Nottetempo, con l’ingresso di aria fresca da nord, attese forti raffiche di vento (fino a 60-70km/h) specialmente sugli spartiacque di Levante e Ponente. Graduale indebolimento nel corso della mattinata, prima di una rotazione da sud ovest nel pomeriggio.

Mari

Stirato sotto costa al mattino, da mosso a molto mosso al largo e ponente. In graduale scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature

Minime in aumento, massime in calo.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 17 maggio

Giornata variabile, con precipitazioni sparse sul centro-ponente della regione. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mare poco mosso. Seguire i prossimi aggiornamenti