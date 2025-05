Play off di serie B, per i bookmaker Catanzaro e Juve Stabia favorite al turno preliminare

Gli spezzini devono preparare una trasferta in Calabria? Per la Snai è la cosa più probabile. Le quote per il turno preliminare dei play off serie B 2025 premiano, in maniera forse scontata, le due squadre che avranno il vantaggio di giocare in casa. Catanzaro dunque favorito sul Cesena e, soprattutto, Juve Stabia sul Palermo anche se le quote in questo caso sono più vicine.

