Prima Categoria “A”, il Vadino ufficializza la panchina 2025/26: riconfermato Daniele Poggi

Albenga. Nonostante la ‘regular season’ di Prima Categoria sia terminato domenica scorsa con la vittoria della Baia Alassio allo spareggio, il Vadino ha voluto fin da subito blindare il proprio allenatore: Daniele Poggi rimarrà sulla panchina arancionera anche nella prossima stagione.

Per lui un inizio vero e proprio sulla panchina della squadra ingauna, essendo che ha iniziato la sua carriera tra i grandi proprio quest’anno. Nonostante il campionato non fosse iniziato nel migliore dei modi, dopo un periodo di adattamento la sua squadra ha dato modo di poter essere una delle squadre da battere per il prossimo anno. Con i punti conquistati da gennaio in poi, era arrivata la salvezza diretta.

