Savona, via ai Concerti di Primavera: domenica lo spettacolo “11 Settembre” dei Nati da un Sogno

Savona. Tornano sotto la Torretta i Concerti di Primavera, giunti quest’anno alla 37esima edizione. La rassegna organizzata e diretta dalla pianista internazionale Cinzia Bartoli prenderà il via domenica 18 maggio per concludersi il 26 giugno, per un totale di 12 appuntamenti.

L’esordio, però, quest’anno sarà molto diverso dal solito. Bartoli infatti ha deciso di aprire la rassegna non con un concerto, bensì con uno spettacolo di teatro musicale: domenica 18 maggio alle ore 20.30 a Villa Cambiaso i Nati da un Sogno di Savona porteranno quindi in scena “11 Settembre – l’isola che accolse il mondo”. La ragione dietro questa scelta è di quelle intime: lo show, infatti, racconta una vicenda – avvenuta nei giorni dell’attentato alle Torri Gemelle – che Bartoli ha vissuto in prima persona.

