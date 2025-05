Serie B Social Club, questa sera l’ultima puntata della stagione

Cala la saracinesca sul campionato di Serie B, che questo martedì ha chiuso i battenti con i suoi ultimi verdetti. Carrarese già salva, Pisa già promosso, Spezia confermato al terzo posto ma soprattutto Sampdoria retrocessa in Serie C, senza nemmeno passare per i playout. Un incubo per i blucerchiati, che pareggiano contro la Juve Stabia ma crollano per la prima volta nella terza serie del calcio italiano, al termine di una stagione da incubo.

Questi e molti altri i temi di Serie B Social Club, che torna questa sera per l’ultima puntata della stagione, analizzando quanto accaduto e ripercorrendo quelle che sono state le annate delle quattro squadre. La splendida promozione della squadra di Inzaghi, la salvezza incredibile della Carrarese di Calabro, lo Spezia che si prepara ai playoff e culla ancora il sogno promozione e il dramma della Samp, nel momento peggiore della sua storia.

