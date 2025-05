Si conclude Orientamenti Dreamers: oltre 400 studenti per l’incontro con Marco Paolini

Genova. Tutto esaurito nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per l’evento Orientamenti Dreamers, organizzato dalla Regione Liguria, con il regista, attore e produttore Marco Paolini.

A partecipare oltre 400 tra studenti e studentesse che hanno potuto ascoltare le parole di un attore, autore e regista noto per i suoi spettacoli che intrecciano narrazione e impegno civile, e che ha saputo trasformare il palcoscenico in un luogo di memoria e coscienza, convinto che raccontare storie significhi anche prendersi la responsabilità di far luce su ciò che troppo spesso viene dimenticato.

