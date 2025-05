Tappa a Sarzana per la pedalata Firenze-Genova a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

Mercoledì 21 maggio “La ricerca sui pedali” farà tappa a Sarzana. Un gruppo di volontari-ciclisti della “Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica”, tra cui la promoter dell’iniziativa Virginia Fiori, insieme a Oronzo De Tommaso, Rosario Grasso e Roberto Cau percorreranno in bicicletta un viaggio a scopo benefico per la ricerca sulla fibrosi cistica che partirà il 19 maggio da Firenze e terminerà a Genova il 22 maggio.

Al loro arrivo a Sarzana, alle 14.30 in Piazza Matteotti, si terrà una conferenza di approfondimento sulla patologia in sala consiliare, a cui parteciperanno i ciclisti, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Sarzana, Sara Viola, professionisti sanitari tra cui la dottoressa Alessandra Di Sibio, biologa nutrizionista, e la dottoressa Antonella D’Isanto, fisioterapista.

Infine, alle 20 al Ristorante del Re del Santa Caterina Park Hotel (Via Cisa 3a traversa, Sarzana), sarà possibile partecipare, insieme ai ciclisti, alla cena di beneficenza con raccolta fondi per il progetto di ricerca.

L’intera iniziativa, sostenuta dal Comune di Sarzana, dal Leo Club Ceparana e dal Lions Club Sarzana sarà un’occasione per sensibilizzare a proposito delle specificità di una malattia genetica diffusa, delle raccomandazioni per la prevenzione e della cura.

