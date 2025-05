Vigili del fuoco, a Borghetto Vara sessione di addestramento per dodici direttori operazioni di spegnimento

Oggi a Borghetto Vara si è tenuto un addestramento destinato ai Dos, acronimo che sta per direttore operazioni di spegnimento, attività legata alla lotta antincendio boschivo. Il Dos è, appunto, il responsabile delle operazioni e ha il compito di coordinare le squadre a terra sia dei Vigili del fuoco sia dei volontari antincendio boschivo, nonché tutti i mezzi aerei, siano essi elicotteri o canadair. E proprio sull’aspetto dei velivoli si è concentrato l’addestramento odierno. I dodici Dos intervenuti da tutta la regione Liguria hanno potuto fare un ripasso delle necessarie operazioni di gestione del mezzo aereo. Le indicazioni da terra verso il velivolo riguardano in primo luogo la gestione della sicurezza, segnalando tralicci, ostacoli ed eventuali altri veicoli in volo; ma anche, al fine dello spegnimento dei roghi, traiettorie e zone da coprire con il lancio. Ed effettuato il lancio, il direttore operazioni di spegnimento comunica all’aeromobile l’esito dello stesso, se cioè è stato efficace e ha raggiunto il target prefissato.

