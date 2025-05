Vincenzo Italiano ce l’ha fatta, la Coppa Italia del Bologna è il suo primo trofeo maggiore

Vincenzo Italiano entra anche nella storia del Bologna vincendo la Coppa Italia 2025 nella finale contro il Milan e alzando così il suo primo trofeo importante in carriera. Alla terza finale in tre anni, il tecnico che ha portato in serie A lo Spezia può finalmente festeggiare insieme allo staff storico, tra cui il vice Niccolini e i vari Campo, Tito e Firicano che già lavoravano con lui in aquilotto.

“Una notte storica per noi, per Bologna, sarà impossibile dimenticare tutto questo. Riportiamo un trofeo in città dopo 51 anni, la gioia è infinita, siamo entusiasti. Ci eravamo dati come obiettivo quello di rendere felice la nostra gente e stasera ci siamo riusciti”, le parole di Italiano a fine partita.

