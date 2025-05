A Cairo il giuramento degli Allievi della Polizia penitenziaria e omaggio ad un militare insignito della Medaglia d’onore

Cairo Montenotte. Si svolgerà domani, 17 maggio, alle ore 11, alla Scuola “Andrea Schivo” di Cairo, la cerimonia di Giuramento degli Allievi vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria che fanno parte del nono corso di Formazione. In tale occasione si renderà omaggio alla memoria di un cittadino cairese, il soldato Gildo Marsango, Medaglia d’onore per il suo sacrificio come internato militare durante la Seconda Guerra mondiale.

Lo scorso 18 dicembre, nella Sala della Sibilla del Complesso Monumentale del Priamar, il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia, aveva consegnato le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica.

