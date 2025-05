Agli Impavidi “Cercando Camelot”, la compagnia teatrale adolescenziale Oreade rilegge la saga di Re Artù

La compagnia teatrale adolescenziale Oreade porta in scena agli Impavidi di Sarzana lo spettacolo “Cercando Camelot”, liberamente tratto dalla saga di Re Artù. L’appuntamento è per mercoledì 28 maggio, alle 20:30. Lo spettacolo, sostenuto dal Kiwanis Club La Spezia Lunigiana Storica ETS, nasce da un laboratorio teatrale pensato per gli adolescenti del territorio: un percorso formativo che punta a valorizzare la loro voce, stimolare la creatività e trasformare l’arte in uno strumento di solidarietà. Grazie al sostegno di Kiwanis, la serata avrà anche un aspetto benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto alla lotta contro i disturbi alimentari in età adolescenziale.

“Il progetto, ideato e condotto da Danilo Puce e Sara Sabatini, è un esempio concreto di service culturale – si legge nella nota di presentazione dello spettacolo -. Non ha fini di lucro: è stato realizzato con un piccolo contributo da parte delle famiglie degli allievi, sufficiente a coprire i costi essenziali. Ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni si sono avvicinati al teatro con entusiasmo, partecipando anche a lezioni intensive di vocal coaching e improvvisazione. Per molti è stato un viaggio di crescita personale e artistica”.

