Canile di Monte Contessa, Tursi studia l’ampliamento: 25 posti in più e nuovo gattile

Genova. Approvato lo studio di fattibilità per ampliare e riqualificare il canile di Monte Contessa, sulle alture del ponente genovese, e dotarlo per la prima volta di un vero gattile, adatto a ospitare i felini in attesa di adozione e non solo quelli bisognosi di cure veterinarie. Lo ha deciso oggi il Comune di Genova con una delibera approvata dalla giunta Piciocchi e illustrata in conferenza stampa dall’assessora agli animali Paola Bordilli.

“Al momento il canile può ospitare 165 cani, nella nuova configurazione avremo 20-25 posti in più e altri 40 dedicati ai gatti, non solo sanitari”, spiega Bordilli. Il gattile, in particolare, sarà ricavato dalla riconversione di un locale ad uso sala riunioni.

