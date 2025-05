Comunali, Salis: “La Gronda serve alla città”. E dice sì all’agenzia per la sicurezza nucleare a Genova

Genova. La Gronda “è un progetto che serve alla città”. Parola di Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per il centrosinistra, pronunciate durante l’incontro organizzato nel pomeriggio nella sede genovese di Confindustria con decine di imprenditori e rappresentanti del mondo economico locale.

“Nessuno ha intenzione di fare nuovi progetti, però bisogna anche dire ad alta voce la verità sulla Gronda – ha spiegato Salis -. Tre anni fa è stato inaugurato il lotto zero, da lì praticamente non è successo quasi più niente e tutta questa incertezza chiaramente non fa bene alla città. Pare che i costi siano duplicati, si parla di 8 miliardi e chiaramente la società concessionaria è spaventata da questo, per cui bisogna capire quale sia la reale intenzione su questo progetto”.

