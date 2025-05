Disturbo neurocognitivo, dal fondo nazionale demenze alla Liguria oltre 1,25 milioni di euro per sostenere i progetti

Genova. Oltre 1 milione e 250 mila euro sono stati destinati alla Liguria per il triennio 2024-2026 dal fondo nazionale per le demenze. La somma viene utilizzata per lo sviluppo di due linee strategiche, nell’ambito delle attività della Rete regionale demenze. È quanto emerso durante il convegno “La mente oltre la nebbia” a Palazzo Ducale, organizzato da Alisa per fare il punto sulle iniziative della rete.

“Con circa 40.000 persone affette da demenze – spiega l’assessore alla sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – la Liguria è una delle Regioni Italiane con la più alta prevalenza della malattia. Parlare oggi di invecchiamento – spiega l’assessore alla Sanità – significa parlare di invecchiamento attivo, un concetto promosso anni fa dalla Comunità Europea ma che Regione Liguria grazie al professor Ernesto Palummeri portiamo avanti da anni con grazie convinzione. Proprio nei giorni scorsi abbiamo aperto un tavolo permanente sull’invecchiamento attivo, grazie a una convenzione tra Regione Liguria e il Forum del Terzo Settore, che riunisce molte realtà associative impegnate in questa direzione. L’istituzione della rete regionale per le demenze rappresenta un passaggio chiave, perché oggi più che mai è evidente l’importanza della prevenzione. Le patologie cronico-degenerative, come quelle legate alla demenza, interessano una parte sempre più ampia di popolazione e intercettarle precocemente può fare la differenza. Esiste, infatti, un ampio spettro di deficit cognitivi iniziali su cui è possibile intervenire con percorsi di riabilitazione precoce. Le nuove linee guida, finanziate grazie ad attività di ricerca, puntano sulla tele-riabilitazione cognitiva e sul supporto psicologico alle famiglie. È in questa direzione che vogliamo andare. Come Regione Liguria e come assessorato, siamo al fianco di tutti gli operatori: istituzioni, medici, infermieri, ma anche – e soprattutto – delle associazioni di pazienti, che in questa sfida hanno un ruolo fondamentale”.

