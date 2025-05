Entra nella fase operativa il progetto “Alassio new life safe city” presentato dai Veterani dello sport

Alassio. Approvato nella seduta di giovedì 15 maggio dalla giunta comunale di Alassio il primo progetto “Alassio New Life Safe City” presentato dalla sezione “Pino Zucchinetti” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Nei prossimi mesi si partirà con le operazioni per mappare i defibrillatori già presenti sul territorio comunale, integrarli con nuovi posizionamenti, implementare un relativo sistema di informazione per la cittadinanza e dare il via ad un massiccia operazione di formazione in merito al BLSD (Basic Life Support and Defribillation), con corsi di formazione che insegneranno le manovre di primo soccorso per arresto cardiaco, inclusa la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE).

