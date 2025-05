Filt Cgil Savona: “Usare la linea ferroviaria Savona-Alessandria a servizio del porto Savona-Vado”

Savona. “Da tempo rimarchiamo l’urgenza di efficientare le infrastrutture a servizio del porto di Savona-Vado, per ricercare soluzioni immediate che rispondano adeguatamente alle esigenze di movimentazione e trasporto delle merci in arrivo. I limiti infrastrutturali del territorio, già noti da tempo, si sono evidenziati nuovamente nelle ultime settimane, con l’incremento dei traffici del porto, e hanno causato notevoli criticità nel trasporto su gomma, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati agli organi di stampa. Con l’avvicinarsi del periodo estivo e l’aumento del traffico anche ai fini turistici, rischia di aggravarsi ulteriormente una situazione già delicata”. Lo dichiara la Filt Cgil Savona.

“Per evitare che il problema infrastrutturale limiti lo sviluppo del porto, come Segreteria Provinciale abbiamo da tempo sollecitato i soggetti interessati, sostenendo la necessità di un incremento urgente del trasporto ferroviario ad integrazione del trasporto su gomma. Il Terzo Valico, opera individuata per dare soluzione alle esigenze del territorio per il trasporto di merci e viaggiatori, è ancora in fase di realizzazione, senza scordare che è collegato al capoluogo savonese da una linea ferroviaria costiera già satura”.

