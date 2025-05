Gaslini, successo per il primo intervento di neurostimolazione cerebrale profonda per il trattamento della distonia secondaria

Genova. È stato eseguito con successo, per la prima volta all‘Istituto Giannina Gaslini, un intervento di stimolazione cerebrale profonda (DBS, Deep Brain Stimulation) tramite innesto di elettrodi, su una paziente di nove anni affetta da distonia secondaria o acquisita.

L‘intervento rappresenta un’importante pietra miliare per la neurochirurgia funzionale pediatrica dell’Istituto Gaslini, uno dei principali centri di riferimento nazionali per le malattie neurologiche rare e complesse in età evolutiva.

