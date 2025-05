Genoa, il capitano Badelj saluta: “Ci siamo voluti bene. Non sarò mai indifferente pensando a questi colori”

Genova. Il capitano Milan Badelj saluta il Genoa con un lungo messaggio via social. Il numero 47 fa sapere che la sua avventura nel Grifone si chiuderà al termine di questa stagione. Domani contro l’Atalanta sarà la sua ultima partita al Ferraris. E’ ancora da definire se Badelj tornerà alla Dinamo Zagabria, squadra della sua città e da dove è partita la sua vita da calciatore nel 2007, a soli 17 anni.

“Grazie Genoa. Ci siamo dati il tempo per conoscerci, ci siamo visti nei momenti belli così come nei momenti brutti. La mia impressione è che ci siamo voluti bene, sempre. E non potrò mai restare indifferente sulla parola Genoa, quando penso ai nostri colori. Mi porterò dentro tutti i momenti passati allo stadio e vi ringrazio per un sostegno indimenticabile. Mi sono sentito privilegiato e ve ne sarò per sempre grato. Vorrei anche ringraziare il nostro gruppo, tutto il mondo Genoa, tutti i presidenti, direttori e allenatori, compagni di squadra, staff medico, fisioterapisti, preparatori, team manager e magazzinieri, insieme a tutte le altre persone che fanno tutto il possibile per tutelarci al meglio.

» leggi tutto su www.genova24.it