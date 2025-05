Il preside del Bergese preso a pugni da una mamma ha sporto denuncia: “Sia di esempio educativo per i giovani”

Genova. Ha sporto denuncia Andrea Ravecca, il preside dell’Istituto alberghiero Bergese di Sestri Ponente a Genova preso a pugni ieri mattina dalla mamma di un alunno.

“Sono rammaricato, non per la mia persona ma per il ruolo che rappresento” ha spiegato Ravecca che questa mattina è andato in commissariato e ha raccontato quanto successo ieri. E cioè che il ragazzino aveva ricevuto una nota da un professore e la madre si era presentata a scuola e aveva minacciato di ‘fare una strage’ e voleva a tutti i costi portare via il figlio dall’istituto scolastico. A quel punto il dirigente ha chiamato la polizia.

» leggi tutto su www.genova24.it